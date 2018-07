Pussy Riot skazane na areszt za przerwanie finału mundialu. Sąd orzekł maksymalną karę

ponury424 2 godziny temu Oceniono 41 razy 15

Tylko 15 dni za takie kibolskie ekscesy. W takim razie Rosja to pobłażliwy kraj.

W krajach "utrwalonej demokracji", w tym USA i większości państw zachodnich, skończyłoby to się dla nich dużo gorzej. Bardzo wysokimi grzywnami, a w przypadku USA, zależnie od stanu, o wiele dłuższą odsiadką. PS To święto futbolu dla całego świata, w tym głównie dla zawodników dwóch drużyn którzy zagrali być może mecz życia. A tu taka hołota zakłóca tak wspaniałą imprezę. Przecież to dzicz.