Spadła w aucie z 60-metrowego klifu w Kalifornii. Po tygodniu została odnaleziona żywa

Angela Hernandez jechała do swojego domu w południowej Kalifornii. W pewnej chwili na drogę weszło małe zwierzę, a 23-lenia kobieta nagle skręciła i straciła kontrolę nad swoim Jeepem Liberty. Auto spadło z klifu do oceanu z wysokości ok. 60 metrów. Do wypadku doszło w kalifornijskim regionie Big Sur.

"Jedyną rzeczą, którą naprawdę pamiętam po całym zdarzeniu, było ocknięcie się. Wciąż byłam w samochodzie i czułam wodę podchodzącą do kolan. Bolała mnie głowa i kiedy jej dotknęłam, poczułam krew na dłoniach" - opisuje zdarzenie kobieta.

23-latka odpięła pasy, wydostała się z auta i dotarła na brzeg.

Kolejne dni minęły kobiecie na poszukiwaniu pomocy, nie potrafiła wydostać się z plaży. Widziała przejeżdżające górą samochody, nikt jej jednak nie zauważał. Piła wodę spływającą po klifie.

"Doświadczyłam czegoś niezwykłego i przerażającego"

W końcu, po siedmiu dniach, Hernandez zobaczyła obcą kobietę idącą brzegiem.

"Myślałam, że to sen. Miałam kilka podobnych w ciągu ostatnich dni. Krzyknęłam "pomocy!", wstałam i zaczęłam do niej biec. Była z mężczyzną i chyba nie wierzyli własnym oczom" - relacjonuje Angela Hernandez. Napotkana para turystów szybko wezwała pomoc.

23-latka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Lekarze ocenili, że doznała m.in. wstrząśnienia mózgu, miała także złamane cztery żebra i oba obojczyki.

"Spotkałam najpiękniejszych ludzi na świecie i chyba już nikogo takiego w życiu nie spotkam. Doświadczyłam czegoś tak niezwykłego i przerażającego, że nie wyobrażam sobie, by moje życie nie miało jakiegoś większego celu" - podsumowuje Hernandez.

