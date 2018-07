Władimir Putin zadowolony z mistrzostw świata. "Sukces pod każdym względem"

Dwudzieste pierwsze piłkarskie mistrzostwa świata przeszły do historii. Po miesiącu zmagań na stadionach w Rosji zwycięzcą turnieju została reprezentacja Francji, która w meczu finałowym pokonała Chorwację 4:2.

Mecz na stadionie Łużniki w Moskwie obejrzało ponad 78 tysięcy kibiców. Wśród gości byli prezydenci Rosji - Władimir Putin, Francji - Emmanuel Macron i Chorwacji - Kolinda Grabar-Kitarowić. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w ulewnym deszczu. Prezydenci Francji i Chorwacji oraz zawodnicy przemokli do suchej nitki.

Nie przemókł Władimir Putin, dla którego od razu zorganizowano wielki parasol. Prezydent Rosji powiedział po meczu, że jego kraj może być dumny z organizacji mistrzostw świata i były one sukcesem "pod każdym względem". Zapowiedział także, że zagraniczni kibice, którzy posiadają karty identyfikacyjne "fan ID", mogą do końca 2018 roku bezwizowo podróżować do Rosji.

