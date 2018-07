Finał mistrzostw świata 2018. Na boisko wbiegły Pussy Riot. Domagają się uwolnienia Sencowa

Rosyjskie aktywistki z Pussy Riot poinformowały, że są odpowiedzialne za przerwanie meczu Francja-Chorwacja w finale mistrzostw świata. Jak podkreślają zagraniczne media, mecz obserwował prezydent Rosji Władimir Putin.

Pussy Riot opublikowały oświadczenie, w którym wzięły odpowiedzialność za wtargnięcie na boisko. Domagają się w nim uwolnienia więźniów politycznych, żądają, by nie wtrącać do więzienia za aktywność w mediach społecznościowych, by policja nie dokonywała aresztowań podczas manifestacji, by pozwolić na polityczną konkurencję i aby nie fabrykować oskarżeń i nie przetrzymywać ludzi bez powodu.

Pussy Riot w oświadczeniu wspominają o Ołehu Sencowie, ukraińskim reżyserze, którzy został skazany na 20 lat łagru za rzekome planowanie działań terrorystycznych. Feministyczno-punkowa grupa upominała się o Sencowa już przed rokiem, gdy nieopodal kolonii karnej, w której jest reżyser, rozwiesiły transparent i odpaliły race.

Jak poinformowała Reuters członkini grupy Olga Kurachowa, była wśród tych osób, które wbiegły na boisko i jest obecnie zatrzymana na jednym z moskiewskich posterunków.