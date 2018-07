Prezydent Czech Milosz Zeman pijany podczas szczytu NATO? Zasnął na krześle, gdy wszyscy stali

bart5554 22 minuty temu Oceniono 8 razy 4

Powstrzymać jedną z najgłupszych decyzji obecnego MON!



Po cichu przygotowywany jest zakup używanych fregat Adelaide, wycofanych ze służby w Australii. Marynarka Wojenna RP otrzyma w ten sposób okręty lepsze od obecnie wykorzystywanych fregat typu OHP, ale o wiele gorsze od planowanych do wprowadzenia okrętów obrony wybrzeża „Miecznik”. Politycznie wszyscy będą zadowoleni, ponieważ BBN czymś się wreszcie wykaże (ich inicjatywa), MON zaoszczędzi pieniądze, a setki osób z wojska otrzyma darmową okazję do zwiedzenia Australii. Tylko czy tak ma wyglądać „modernizacja” Marynarki Wojennej?



Sprowadzanie fregat Adelaide jest błędem, ponieważ będą to okręty:



stare – minimum 26-letnie;

nie odpowiadające obecnym potrzebom nowoczesnych sił morskich;

nieskuteczne w odniesieniu do zagrożeń istniejących na Bałtyku;

wykorzystujące niekompatybilne z polskim systemem logistycznym systemy okrętowe i uzbrojenia;

kosztowne w eksploatacji;

drogie w pozyskaniu;

kosztowne w utrzymaniu w sprawności;

całkowicie uzależniające Polskę od zagranicznej pomocy technicznej;

prawdopodobnie bez uzbrojenia rakietowego i torpedowego, przypuszczalnie trzeba je będzie pozyskać oddzielnie;

bez śmigłowców, które trzeba będzie dokupić;

wybrane w trybie niejasnym i niewynikającym z jakichkolwiek strategii czy wskazań specjalistów z MW;

Oprócz tego wprowadzenie tych okrętów zastopuje rozwój polskiego przemysłu stoczniowego. Może go ponownie doprowadzić do trudnej sytuacji, w tym przede wszystkim stocznię PGZ Stocznia Wojenna;



www.defence24.pl/zamiast-nowych-okretow--wakacje-na-antypodach-opinia