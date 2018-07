Ukraińscy przemytnicy udają łosie. Straż graniczna znalazła pakunek ze specjalnymi stemplami

O zdarzeniu informuje ukraińska straż graniczna obwodu wołyńskiego. Jeden z

jej funkcjonariuszy podczas patrolowania trudno dostępnego terenu przy granicy z Polską znalazł ukryty pakunek. W nim znajdowały się specjalne stemple imitujące kopyta. Według ocen pograniczników są to odciski kopyt łosia. Stemple posiadają wiązania umożliwiające przymocowanie ich do obuwia. Ukraińska straż graniczna jest przekonana, że sztuczne kopyta to własność miejscowych przemytników. Najczęściej zajmują się oni szmuglem papierosów z Ukrainy do Polski.

Ukraińska straż graniczna wielokrotnie informowała o niekonwencjonalnych sposobach przemytu papierosów. Zwykle informacje te pochodzą z obwodu zakarpackiego, gdzie notowano przypadki kontrabandy papierosów za pomocą dronów, ale też motolotni i małych samolotów.