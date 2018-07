Theresa May zdradziła, co powiedział jej Donald Trump: Radził, żebym pozwała Unię Europejską

Sugestia taka miała paść podczas piątkowej rozmowy przywódców dotyczącej między innymi toczących się negocjacji o opuszczeniu Wspólnoty przez Wielką Brytanię.

"[Donald Trump] powiedział mi, że powinnam pozwać Unię Europejską. Nie wchodzić w negocjacje, ale pozwać ich. My rzeczywiście z nimi rozmawiamy" - mówiła Theresa May. Dodała, że "co ciekawe prezydent powiedział na konferencji prasowej, żebyśmy nie uciekali od negocjacji, bo nie pójdziemy dalej". Dlatego brytyjska premier - jak mówiła BBC - skłania się ku kontynuowaniu negocjacji. "Zamierzam usiąść do stołu i wynegocjować dla Wielkiej Brytanii najlepszą ofertę" - podkreśliła Theresa May.



Do sugestii przedstawionej brytyjskiej premier Donald Trump nawiązał w piątek podczas wspólnej konferencji po spotkaniu w cztery oczy. Nie ujawnił jednak żadnych jej szczegółów. Amerykański prezydent powiedział jedynie, że propozycja okazała się dla jego rozmówczyni "zbyt brutalna".

Theresa May broni swojej wizji Brexit i namawia jej krytyków, by ją poparli.

