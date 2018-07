Zatwierdzony przez ławę przysięgłych akt oskarżenia składa się z 11 zarzutów. Są wśród nich: zmowa przeciwko Stanom Zjednoczonym, pranie brudnych pieniędzy i próba włamania do baz komisji wyborczych oraz innych amerykańskich instytucji. Zawartość aktu oskarżenia, który jest częścią rosyjskiego śledztwa specjalnego prokuratora Roberta Muellera, przedstawił na konferencji prasowej zastępca prokuratora generalnego Rod Rosenstein.

„Oskarżeni pracują w dwóch jednostkach Głównego Zarządu Wywiadowczego zwanego GRU” - mówił prokurator. W akcie oskarżenia są imiona, nazwiska i funkcje 12 Rosjan oraz szczegółowe dane na temat ich działalności. Rosenstein zaznaczył, że nie postawiono zarzutów żadnym Amerykanom. „Zapoznałem prezydenta Trumpa z tymi zarzutami. Prezydent jest w pełni poinformowany o naszych działaniach” - dodał Rosenstein.



Po ogłoszeniu zarzutów pod adresem 12 Rosjan politycy Partii Demokratycznej wezwali Donalda Trumpa, by odwołał planowane na poniedziałek spotkanie z prezydentem Władimirem Putinem. Republikański kongresman Francis Rooney zaapelował, by zmienić formułę szczytu przywódców USA i Rosji. Według niego, w spotkaniu oprócz Donalda Trumpa powinien wziąć udział doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton oraz ktoś, kto będzie robił notatki.

