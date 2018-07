Trzy naczepy śmieci z Anglii znaleziono na terenie firmy z Wrocławia. Miały iść do utylizacji

Policja i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadziły kontrolę jednej z wrocławskich firm. Na miejscy znaleziono trzy naczepy z odpadami, które - zgodnie z przepisami - miały pokonać trasę z Anglii do Polski, bezpośrednio do Chorzowa.

Nie wiadomo, dlaczego odpady budowlane trafiły do Wrocławia. W Chorzowie ładunek miał zostać złożony w firmie zajmującej się utylizacją odpadów.

Wstępne badania wykazały, że odpady nie stanowią zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Obecnie policjanci i prokuratura wyjaśniają wszystkie okoliczności w tej sprawie.

Do Polski trafiła rekordowa ilość śmieci

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Środowiska, co roku do Polski trafia o 100 tysięcy ton więcej śmieci. W 2015 roku trafiło do nas 154 tys. odpadów, w 2016 - 256 tys. ton, w 2017 - 377,7 tys. ton. Do Polski trafiły śmieci m.in. z Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii, Litwy, Słowenii, a także z Nigerii, Australii i Szwajcarii.