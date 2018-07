Morderstwo w zachodnich Niemczech. 19-letnią Polkę zamordował jej były partner

Do tragedii doszło w miejscowości Neustadt an der Weinstraße w zachodnich Niemczech. Jak podaje niemiecki dziennik „Bild” pochodząca z Jastrzębia-Zdroju Nikola miała 7-miesięcznego synka, którego ojcem był Osman Y. Ojciec dziecka i były partner kobiety stosował wobec niej przemoc fizyczną, dlatego dziewczyna zdecydowała się od niego odejść. W rozmowie z "Bildem" koleżanka zamordowanej powiedziała, że w trakcie ciąży jej partner pobił ją tak dotkliwie, że prawie straciła dziecko. Sąd zdecydował jednak o zawieszeniu kary wobec oprawcy.

Ucieczka od brutalnego partnera. Ofiara morderstwa uciekła przed przemocą fizyczną

9-letnia Nikola przeprowadziła się do Neustadt an der Weinstraße trzy miesiące temu, zabierając ze sobą siedmiomiesięcznego syna. Jak donosi niemiecka prasa, dziewczyna miała tam zamieszkać z nowym chłopakiem. Jej były partner nie mógł się pogodzić z rozpadem ich związku. W nocy z p9 na 10 lipca zdecydował się na drastyczny krok. Przyszedł do bloku, w którym mieszkała jego była dziewczyna i zaatakował ją nożem.

Śmierć 19-letniej Nikoli. Sąsiad próbował ją uratować, sam został ranny

22-letni Osman Y. rzucił się na byłą partnerkę na klatce schodowej i zadał jej kilkanaście ciosów nożem. W wyniku ataku ranny został sąsiad dziewczyny, który próbował pomóc 19-latce. Kiedy karetka przyjechała na miejsce zdarzenia, było już za późno. Agresora zatrzymano kilka godzin później. Dziecko zamordowanej kobiety trafiło pod opiekę babci.