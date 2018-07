Dziwne zachowanie Junckera na szczycie NATO. Chwiał się, trzeba było go podtrzymywać

Dwudniowy szczyt NATO w Brukseli kończy się w czwartek, a podczas niego negocjowano i ustalano przyszłą strategię Sojuszu na najbliższe lata.

Choć to własnie polityczne decyzje i spotkania głów państw zwracały uwagę mediów, kamera Polsat News uchwyciła dziwne zachowanie szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera.

Najpierw szefa KE, podczas podniesienia ogromnej flagi NATO, musiano trzymać pod ramię, ponieważ chwiał się, a z tyłu podtrzymywał go prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Tuż obok stała m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Szczyt NATO w Brukseli. Juncker chwieje się, ratuje go Poroszenko

Następnie światowi przywódcy zeszli z podestu (robiono tam zdjęcie grupowe ze szczytu NATO), ale i w tym wypadku Juncker potrzebował pomocy przy zejściu z kilku schodków. Mijał go m.in. sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, prezydent Andrzej Duda czy prezydent USA Donald Trump.

Nikt jednak nie reagował nerwowo na trudności z chodzeniem Jean-Claude'a Junckera, a sam szef KE szeroko się uśmiechał.

Już po zejściu z podestu Junckerowi dalej pomagali chodzić m.in. Mark Rutte, premier Holandii. Podczas przejścia deptakiem szef KE dalej niepewnie stawiał kroki i chwiał się.

W pewnym momencie, gdy na krótko przystanął, stracił równowagę i z opresji musiał go ponownie ratować Petro Poroszenko, który go przytrzymał. Jednak zarówno Juncker, jak i otaczające go osoby, nie wyglądały na zmartwione sytuacją, a wszystkim dopisywał humor.