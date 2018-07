Rower w centrum Pragi? Czesi wprowadzili zakaz

Zakaz będzie obowiązywał w 23 ściśle określonych strefach w Pradze 1, czyli historycznej dzielnicy czeskiej Pragi. Dotyczyć będzie m.in. Rynku Starego Miasta, Placu Wacława, a także innych głównych arterii tej części miasta. Zmiany będą dotyczyć łącznie około 100 miejsc. W godzinach 10.00-17.00 rowerzyści zostaną przekierowani na okoliczne drogi jednokierunkowe.

Strefy zakazane dla rowerów w Pradze 1 Google Maps

Radni pracowali nad projektem od roku. Wprowadzenie zakazu planowano pierwotnie na maj, jednak dopiero teraz udało się to zrobić. Na ulicach już pojawiły się piktogramy przekreślonych rowerów i linie wyznaczające strefy zakazane. Mają one obowiązywać od chwili oznaczenia wszystkich miejsc, co ma zostać zrobione do końca lipca.

Richard Bureš, zastępca burmistrza Pragi 1, uzasadnia decyzję Ratusza skargami mieszkańców na nieostrożnych rowerzystów i sytuację w strefach zamkniętych ruchu. - Czujemy się zobowiązani do ochrony mieszkańców naszej dzielnicy - powiedział w rozmowie z telewizją CT24.

Zakaz budzi wiele kontrowersji

Stowarzyszenie Auto*Mat, które promuje w Pradze kulturę rowerową, złożyło do ratusza oficjalną skargę na projekt. Została ona jednak odrzucona.

Krytycznie do decyzji odnosi się również Jan Cizinsky, burmistrz Pragi 7, która sąsiaduje z Pragą 1. - To bezsensowna decyzja, która spowoduje odcięcie centralnej części Pragi od infrastruktury, która została zapewniona rowerzystom w innych miejscach. Jeśli radni chcą zapewnić więcej miejsca dla pieszych, powinni najpierw zmniejszyć ogródki restauracyjne - powiedział w rozmowie z The Guardian w kwietniu 2018 roku.