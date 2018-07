Szczyt NATO: szef Sojuszu mówi "nie" Trumpowi ws. zwiększenia wydatków na obronę do 4 proc.

blski 11 godzin temu Oceniono 19 razy 7

Czy naprawde ktos o zdrowych zmyslach wierzy, ze Putin nie spi po nocach planujac napsc na nasz kraj?

Jak ci Ruscy mieliby to zrobic i co najwazniejsze jaka mieliby z tego korzysc.

Brac sobie na glowe ten balagan z milionami mieszkancow wrogo nastanowionymi do Rosji i Rosjan.

Raczej niz wydawac astronomiczne sumy na amerykanski zlom rzadzacy naszym krajem powinni zajac sie problemem emigracji ludzi mlodych, bo jak tak dalej pojdzie to nie bedzie kto mial placic na moja emeryture. Mam nadzieje, ze w koncu nasze spoleczenstwo otrzezwieje i zajmiemy sie problemami ktore sa dla naszego kraju naprawde wazne.

Jesli chodzi o wojsko to nalezy rozpedzic cala ta bande nieudacznikow ktorzy nigdy niczego dla narodu nie zrobili.

Jak juz ktos bardzo szuka wrogow ktorzy nam zagrazaja to sa nimi Ukraincy, jezeli jakim cudem udaloby sie im skonsolidowac i uporzadkowac ich burdel to moglibysmy miec problem, ale poki co to nie ma sie co tym zbytnio przejmowac.