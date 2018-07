Ambasada RP protestuje przeciw planom produkcji piwa w pobliżu cmentarza na Monte Cassino

Wiadomość o tym, że produkcja piwa ruszy jesienią, obiegła wszystkie włoskie media. W żadnym nie znalazła się wiadomość, że w pobliżu znajduje się cmentarz i pomniki poległych w bitwie o Monte Cassino.

Charge d’affaires Agnieszka Hoppen-Klikowicz w rozmowie z Polskim Radiem podkreśliła, że dzierżawca złamał złożone w tej sprawie dwa lata temu obietnice. Dodała, że dla strony polskiej nie do przyjęcia jest nazwa piwa "Montecassino" i domaga się sporządzenia aneksu do umowy o dzierżawę. - Muszą w niej być sformułowania zawierające swobodny dostęp do polskich pomników i dotyczące prowadzonej działalności na tym terenie, tak, aby w żaden sposób nie naruszać godności tego miejsca - powiedziała.

Oficjalny protest przygotowuje również Związek Polaków we Włoszech.

Bitwa o Monte Cassino jest uznawana za jedną z najbardziej zaciętych i krwawych walk w czasie drugiej wojny światowej. Leżące w południowych Włoszech Cassino, wraz z kilkoma innymi wzgórzami, było w czasie wojny kluczową pozycją obronną niemieckiej linii Gustawa, strzegącej drogi z Neapolu do Rzymu. Klasztor i wzgórze Monte Cassino zdobyli 18 maja 1944 roku żołnierze 2. Korpusu Polskiego, przełamując obronę elitarnych niemieckich dywizji. Tym samym otworzyli aliantom drogę na Rzym. To był wielki sukces armii generała Władysława Andersa.