Chińska poetka i artystka wizualna Liu Xia wylądowała w stolicy Niemiec we wtorek po południu po tym, jak została wpuszczona z aresztu domowego. Spędziła w nim osiem lat. Jeszcze w czasie przesiadki w Finlandii fotoreporterzy uchwycili moment, w którym wdowa po dysydencie i nobliście Liu Xiaobo cieszy się z wolności.

"The Guardian" podaje, powołując się na organizację Human Rights Watch, że wypuszczenie kobiety wynegocjowały ze stroną chińską władze Niemiec. Wyszła na wolność kilka dni przed pierwszą rocznicą śmierci męża. Sophie Richardson z HRW przypominała, że Liu Xia była w areszcie domowym od momentu, kiedy Liu Xiaobo dostał Pokojową Nagrodę Nobla. Przyznano mu wyróżnienie w 2010 roku, gdy sam przebywał w areszcie. Richardson pochwaliła władze Niemiec za "ciągłą presję i ciężką pracę" nad uwolnieniem artystki.

Co wynegocjowały Chiny za uwolnienie artystki?

Liu Xia nie była formalnie o nic oskarżona, a władze Chin przekonywały, że może wychodzić z domu. Ale wspierające ją osoby alarmowały, że to nieprawda.

Liu Xiaobo został skazany na 11 lat więzienia w grudniu 2009 roku, po przebywaniu przez rok w areszcie. Wyrok wydano za "działalność wywrotową" i "podżeganie do obalenia ustroju". Chodziło o podpisanie przez niego (i blisko 350 innych chińskich intelektualistów) tzw. "Karty 08", w której wzywano do reform ustroju i demokratyzacji kraju. Rok po wyroku Liu Xiaobo dostał Pokojową Nagrodę Nobla, co skrytykowały chińskie władze. W lipcu 2017 oku dysydent zmarł w więzieniu na raka wątroby. W Chinach pozostaje brat artystki, Liu Hui, aresztowany za oszustwo finansowe.

"The Guardian" cytuje niemieckie media, które spekulują, że zwolnienie Liu Xia z aresztu i pozwolenie jej na wyjazd do Niemiec może być częścią szerszego "dealu" między Niemcami a Chinami. Oba kraje zmagają się z wysokimi cłami, które nałożył na nie Donald Trump. "South China Morning Post" podaje, że krótko przed uwolnieniem kobiety Angela Merkel spotkała się z chińskim premierem Li Keqiang. Oba kraje podpisały porozumienia handlowe na 23 mld dolarów. Zgoda na zwolnienie Liu Xia miała być gestem wykonanym w celu przekonania Niemców do współpracy handlowej i pomocy w radzeniu sobie ze skutkami ceł USA.