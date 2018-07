Wojciech Bojanowski z TVN24 zatrzymany w Tajlandii. Używał drona w okolicy jaskini Tham Luang

Policja zatrzymała zagranicznego dziennikarza pod zarzutem używania drona przy wejściu do jaskini Tham Luang - podał tajlandzki dziennik "The Standard". Do wpisu dołączono zdjęcie korespondenta w otoczeniu policjantów.

Richard Barrow, bloger, który na bieżąco śledzi i komentuje wydarzenia w Tajlandii, napisał, że w podobnych okolicznościach niedawno zatrzymano Taja, który latał dronem, gdy obok startował helikopter.

Niedługo później TVN24 potwierdziło, że zatrzymanym dziennikarzem jest Wojciech Bojanowski, korespondent stacji w Tajlandii. "Nie mamy z nim obecnie kontaktu" - dodano.

Dziennikarz TVP Info Michał Rachoń zaapelował do polskiego MSZ o pomoc szybkim uwolnieniu reportera. "Red @BojanowskiW powinien otrzymać szybką pomoc polskich placówek dyplomatycznych. Jest jednym z najlepszych polskich reporterów telewizyjnych, paradoksalnie również ten przypadek o tym świadczy. @MSZ_RP" - napisał redaktor Rachoń na Twitterze.

Chwilę po godz. 16 naszego czasu, Wojciech Bojanowski podziękował na Twitterze za troskę i dodał, że "wszystko w największym porządku".

"Widzę, że niewielkie nieporozumienie z moim udziałem wywołało duże zainteresowanie. Dziękuję za troskę ;) Wszystko w największym porządku - zapraszam na Fakty o 19, gdzie opowiemy o wielkim sukcesie akcji w jaskini #thamluang" - napisał dziennikarz.

Bojanowski został zatrzymany, gdy ratownicy kończyli wydobywać z jaskini całą drużynę piłkarską. Niedługo po informacji o zatrzymaniu dziennikarza, lokalne media podały, że uratowano wszystkich 13 chłopców, a jako ostatniego - 25-letniego trenera.

Drużyna piłkarska zaginęła w jaskini 23 czerwca. Według wstępnych ustaleń trener w ramach zajęć zabrał dwunastu chłopców na wyprawę po kompleksie jaskiń Tham Luang w północnej Tajlandii. Gdy drużyna znajdowała się w jaskini, zaczął padać intensywny deszcz. Woda zalała korytarze i uniemożliwiła im powrót. 2 lipca młodzi piłkarze zostali odnalezieni przez nurków. Akcję ratunkową rozpoczęto kilka dni później.