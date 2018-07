MSZ radzi, dokąd nie jechać na tegoroczne wakacje. Trzy państwa w Europie mocno was zaskoczą

Belgia, Francja i Wielka Brytania – te trzy państwa znalazły się na liście krajów, przed podróżą do których ostrzega polskie MSZ. Co prawda to najniższy z trzech stopni ostrzeżeń – wyżej są nakaz natychmiastowego opuszczenia i zalecenie unikania danego państwa – a jednak dziwi, bowiem co roku do wspomnianych trzech krajów jeżdżą tysiące Polaków i to nie tylko w celach turystycznych.

Można przypuszczać, że Belgia, Francja i Wielka Brytania trafiły na "czarną listę" z powodu ataków terrorystycznych, do których dochodziło tam w ostatnich latach. Tyle że w ostatnim czasie tego typu zdarzenia nie miały miejsca, a jeśli kryterium, którym kierowało się MSZ były akty terroru, to dlaczego na liście nie znalazły się Niemcy, w których zamachy również miały miejsce?

Umieszczenie na liście to "miękka sankcja"

– To co najmniej zaskakujące – w rozmowie z Gazeta.pl działania MSZ komentuje Michał Klinger, były ambasador RP w Rumunii i Grecji. – Oczywiście w kwestiach bezpieczeństwa nie można żartować i nie można pozwolić sobie na niedbałość, ale umieszczenie państwa na takiej liście jest de facto miękką sankcją, więc muszą za tym iść silne przesłanki. Na pewno sprawa zasługuje na szybkie wyjaśnienie, bo przecież nie rozmawiamy o jakimś kraju na końcu świata, tylko o państwach, do których codziennie udaje się wielu Polaków – mówi nasz rozmówca.

Ambasador Klinger wskazuje, że podstawowymi kryteriami przy tworzeniu listy państw, przed wyjazdem do których ostrzega się obywateli są działania wojenne, akty terroru, zagrożenie epidemiologiczne, napięta sytuacja polityczna oraz przypadki agresji wobec obywateli państwa odwiedzającego. Zaznacza przy tym, że kierownictwo MSZ mogło otrzymać poufne informacje, które skłoniły resort do umieszczenia Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii na wspomnianej liście.

Brak odpowiedzi MSZ

W związku z narastającymi wokół tematu wątpliwościami, zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienia do rzecznika prasowego MSZ Artura Lomparta. Zadaliśmy mu dwa pytania:

Co zadecydowało, że w/w trzy państwa znalazły się na liście krajów, przed podróżą do których MSZ ostrzega Polaków? Jakie kryteria decydowały o przyporządkowaniu konkretnego państwa do jednej z trzech kategorii: "ten kraj opuść natychmiast", "tutaj lepiej nie podróżuj", "ostrzegamy przed podróżą"?

W momencie pisania tego tekstu wciąż nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi. Gdy tylko stanowisko MSZ w tej sprawie zostanie nam przekazane, niezwłocznie dołączymy je do tekstu.

Na poniższej mapie przedstawiamy część ostrzeżeń wydanych przez MSZ. Wszystkie można znaleźć na stronie polakzagranica.msz.gov.pl.

MSZ ostrzega Polaków, gdzie w tym roku lepiej nie jechać na urlop MSZ

Resort spraw zagranicznych, we współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznymi, na bieżąco monitoruje poziom zagrożenia w państwach, do których wyjeżdżają Polacy. W przypadku zmian stopnia zagrożenia dla turystów, informuje o tym obywateli Polski. MSZ zastrzega jednak, że ich ostrzeżenia nie mają charakteru wiążącego, a są jedynie rekomendacją.

W skierowanym do polskich turystów komunikacie, którego treść przytacza "Super Express", ministerialni urzędnicy apelują do wyjeżdżających za granicę Polaków, żeby ci także na własną rękę monitorowali stan bezpieczeństwa w miejscach, do których się udają, stosowali się do zaleceń tamtejszych służb porządkowych, a także pozostawali w kontakcie ze służbą konsularną i służbami kraju docelowego.

MSZ przypomina też o odpowiednim przygotowaniu do podroży zagranicznej. Jak czytamy w komunikacie, chodzi o "pozostawienie szczegółowego planu podróży i wszelkich danych kontaktowych zaufanym osobom lub instytucjom w Polsce (pracodawca, rodzina), zgłoszeniu wyjazdu we wspomnianym wcześniej systemie rejestracji podróży 'Odyseusz' oraz o utrzymywanie stałego, regularnego kontaktu z bliskimi w Polsce".