Niemcy. Rekordowy wynik "AfD" w najnowszym sondażu

facio60 godzinę temu

Zachodzi jedno zasadnicze pytanie: skąd taka partia i na fali czego wyrosła?

Otóż na fali wydarzeń z 2015 roku. Nawet tak spacyfikowane i posłuszne społeczeństwo jak niemieckie, ma dość. I nie pomogą żadne zaklęcia. Groźba rozpadu Unii to nie wynik długów Grecji (prawda, że niemal się o tym nie mówi?), czy Włoch. To efekt niekontrolowanego i nieograniczonego napływu, nie wiadomo kogo, do Europy. Prezydencja austriacka mocno uwypukla ten problem i będzie to główny temat obrad unijnych w tym półroczu.

Francja jest na tyle już stracona, że nawet 5 dniowe już zamieszki w Nantes, gdzie pali się urzędy , biblioteki, markety, samochody,a przewodniczący Zgromadzenia Narodowego tam mieszkający, opuścił to miasto, nie robią już wrażenia.