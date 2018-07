Rosjanie szydzą z Brytyjczyków. Nazwali piwo Nowiczok, na etykiecie obraz Beksińskiego

bratjolki 21 minut temu Oceniono 10 razy -2

Nie przeszkadza nikomu piwko którym spływa Ameryka ? Colt 45? Tysiące czy miliony trupów? Strzelimy sobie po B/52?

Płaczki sprzedajne.

Jak sprawa wyjdzie - a wyjdzie to będziecie pedałować szybciutko nt "brytyjskiego psychopaty" co to skopiował ruską trutkę.

No bo raczej nie liczycie chyba ze ludzie przyjmą ze zły Putin jak zasad, w najmniej usprawiedliwionym momencie zaczął truć podpitych zasiłkowców ???