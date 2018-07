Tajlandia. Trener uwięziony w jaskini bardzo osłabiony? Oddawał jedzenie i wodę chłopcom

W jaskini w Tajlandii obecnie znajduje się pięć osób: 25-letni trener oraz czterech członków drużyny piłkarskiej. Akcja ratunkowa została na dzisiaj zawieszona.

Akcja ratunkowa w Tajlandii. Trener oddawał jedzenie i wodę

Według informacji przekazanej przez BBC, to właśnie trener na tę chwilę jest najbardziej osłabiony. 25-letni Ekapol Chantawong miał oddawać swoje jedzenie i wodę chłopcom, w związku z tym jego stan zdrowia może być gorszy niż pozostałych.

Pod koniec ubiegłego tygodnia uwięzieni chłopcy przekazali przez ratowników listy do swoich rodzin. Swoją korespondencję przekazał również 25-letni trener. Przeprosił on rodziców dzieci, że doszło do takiej sytuacji i zadeklarował, że będzie się nimi opiekował najlepiej, jak potrafi.

W jaskini w Tajlandii uwięzionych jest pięć osób

Przypomnijmy, że podczas dzisiejszej akcji ratunkowej udało się wydostać z jaskini w Tajlandii kolejne cztery osoby. Łącznie uratowanych zostało ośmiu nastolatków. W jaskini zostało jeszcze wiec czterech chłopców i 25-letni trener.