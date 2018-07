ONR pojechało "patrolować" plażę w Rimini. Włoszki protestują. Nie chcą ochrony nacjonalistów

Narodowcy z ONR spotkali się we Włoszech z tamtejszą organizacją nacjonalistyczną i neofaszystowską Forza Nuova. Poza spotkaniami z włoskimi neofaszystami, ONR-owcy zapowiedzieli też "patrolowanie plaż" w Rimini. "Jesteśmy w miejscu gdzie rok temu imigranci napadli i zgwałcili naszych rodaków. Zaczynamy patrolowanie plaż w Rimini" - napisał ONR na Twitterze. O swoich działaniach z Polakami informowała też Forza Nuova.

Tymczasem przeciwko ich "patrolom" protestowała lokalna organizacja broniąca praw kobiet. Zorganizowano pikietę przed hotelem, w którym mieli się zatrzymać i zorganizować konferencję członkowie nacjonalistycznych organizacji. Kobiety mówiły, że przyszły przed hotel, by wyrazić dezaprobatę dla działań narodowców w Rimini. Na Facebooku wzywały też do bojkotu hotelu.

- Gwałt nie ma rasy, nie ma płci - mówiła aktywistka Bianca i powtarzała, że Włoszki "nie chcą być bronione" przez nacjonalistów.

We wpisie na Facebooku grupa Non Una Di Meno wskazywała, że kobiety nie chcą być "ochraniane", ale mieć wolność decydowania o swoich ciałach. Zarzuciły też ONR i FN wykorzystywanie kobiet do "rasistowskiej propagandy". Włoszki zwracały też uwagę, że nacjonaliści zupełnie pomijali fakt, że ci sami sprawcy, którzy zgwałcili Polskę, zaatakowali też transseksualną kobietę z Peru.

"W naszym mieście nie ma miejsca na rasizm, seksizm i ksenofobię" - czytamy we wpisie na Facebooku. Inna kobieta na nagraniu mówiła, że "bardziej boi się nazistów i faszystów" i wzywała, by lokalne władze nie dawały im przestrzeni do działania.

"Interwencja Włoszek w Rimini. Protestują przeciwko pseudopatrolom polskich nacjonalistów na plaży we Włoszech. Kobiety bojkotują tą żenującą inicjatywę pod czterogwiazdkowym hotelem, w którym śpią panowie. Nasze pytanie, dlaczego chcą bronić kobiet tylko przed imigrantami? Kobiety nie chcą być gwałcone przez nikogo. Czy Ci panowie to wiedzą?" - napisano o akcji na Facebookowej stronie "Cudzoziemiec - taki sam człowiek jak Ty".

Gwałt w Rimini. 9 i 16 lat więzienia dla sprawców

W sierpniu 2017 roku na plaży w Rimini brutalnie napadnięto parę Polaków. Napastnikami było czterech imigrantów pochodzących z Afryki. Mężczyźni brutalnie pobili Polaka, a następnie wielokrotnie zbiorowo zgwałcili jego żonę. Zaatakowali też transseksualną kobietę z Peru.

Sąd w Bolonii skazał przywódcę gangu, Guerlina Butungu, na 16 lat więzienia. Trzej nieletni sprawcy dostali wyroki 9 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.