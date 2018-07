Wielka Brytania: nie żyje kobieta, która zatruła się nowiczokiem. Policja szuka winnych

qawsedrftg 23 minuty temu Oceniono 1 raz 1

Na pewno Putin się zawziął na parę narkomanów. Cała ta historia jest bez sensu. Skoro tam było "massive cleanup" za 10 milionów funtów, to jak mogły zostać strzykawka? pet? Dlaczego nie zabiło Skripala, a zabiło narkomankę po 4 miesiącach? Przecież to się rozkłada po kilku tygodniach na wolnym powietrzu.



Jaki interes by miała Rosja by podrzucać jakieś trucizny akurat teraz, w trakcie mundialu który bardzo dobrze przebiega, wbrew proroctwom różnych mądrych?



Tuż obok jest główne brytyjskie laboratorium broni chemicznych. Nowiczokiem dysponuje też na przykład nasza kochana demokratyczna Ukraina. Ciągle nie wiadomo czy to w ogóle był nowiczok, bo nie wykonano badań w międzynarodowych laboratoriach.