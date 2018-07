Tajlandia. Reuters: Udało się uratować dwóch pierwszych chłopców z jaskini. Przed czasem

Dwóch pierwszych chłopców z 12 uwięzionych w tajskiej jaskini jest już bezpiecznych na powierzchni - podają niektóre lokalne media, na które powołuje się stacja BBC. Brytyjski nadawca podkreśla, że nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzania tych informacji. Informację podał też Reuters powołując się na przedstawiciela lokalnego departamentu zdrowia oraz inne źródło we władzach lokalnych.

Oznacza to, że akcja ratunkowa przebiega szybciej, niż planowano. Wstępnie oceniano, że dotarcie do uwięzionych i wydostanie pierwszego lub pierwszych dzieci zajmie 11 godzin, zatem zakończy się ok. godz. 16 czasu polskiego. Tymczasem już przed godz. 14 pojawił się doniesienia o tym, że uratowano pierwsze dzieci. Najpierw tajskie media, a później Agencja Reutera informowała o uratowaniu dwóch dzieci.

Później BBC poinformowało, że kolejnych czterech chłopców jest już w "obozie" nurków w trzeciej komorze jaskini i mogą niedługo wyjść na powierzchnię.

W jaskini uwięzionych zostało w sumie 12 uczniów i ich trener. Uratowanie wszystkich może potrwać 2-3 dni, ale wygląda na to, że może się to zakończyć szybciej. Wg mediów trener ma opuścić jaskinię jako ostatni. Jeszcze w jaskini lekarz ocenił stan zdrowia dzieci i ustalił kolejność wychodzenia na powierzchnię. Pierwsi mieli zostać uratowani najsłabsi z chłopców.

Tajlandia: każdy z chłopców opuszcza jaskinię w asyście nurków

Nad ranem czasu lokalnego tajlandzka policja usunęła media z terenu bezpośrednio przylegającego do wejścia do jaskini. Około godziny 10 rano pierwsza grupa płetwonurków weszła do zalanych korytarzy jaskini Tham Luang. W jednej z komór od ponad dwóch tygodni znajduje się grupa 12 chłopców w wieku od 11 do 16 lat oraz towarzyszący im 25-letni trener piłkarski. Wyprowadzanie uwięzionych na powierzchnię ma się odbywać etapowo.

Każdemu z chłopców w drodze do wyjścia towarzyszyć ma co najmniej 2 płetwonurków. Akcję utrudnia pogoda - na miejscu wciąż pada deszcz. W jaskini zmniejsza się też poziom tlenu, co może być jednym z czynników, który wpłynął na przyspieszenie decyzji o rozpoczęciu operacji wydostawania chłopców na powierzchnię. Lokalne władze informują, że cały proces może potrwać nawet do 4 dni.