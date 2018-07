Incydent w elektrowni jądrowej na Ukrainie. Służba Bezpieczeństwa wykryła podrobiony sprzęt

e50504 godzinę temu Oceniono 10 razy 6

Nie powiem, gdy zobaczyłem "SBU" w nagłówku to od razu w duchu się uśmiechnąłem, tylko po to, by za chwilę spotkał mnie ogromny zawód.



Jagor, udało się wysmażyć już coś sukcesie najlepszych służb, wetknąłeś nawet Krym w tę całą układankę, a gdzie Putin? Gdzie kacapy? Naprawdę nie widziano choćby jednego jak się kręcił obok obiektu? Żadnych podsłuchanych rozmów? Żaden "niezależny zespół śledczych" do niczego nie doszedł?



Chłopie, wyście już nie takie rzeczy tutaj robili. Jak już masz pisać to chociaż śmiesznie pisz