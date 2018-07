W operacji bierze udział trzynastu zagranicznych i 5 tajlandzkich płetwonurków oraz pięciu komandosów. Wydobycie wszystkich uwięzionych może potrwać 3-4 dni - w zależności od warunków pogodowych. Dwa dni temu gubernator prowincji Chiang Rai zapewnił, że akcja ratunkowa zostanie podjęta wyłącznie przy stuprocentowej pewności jej powodzenia.

"Łączymy siły zarówno z zespołami tajskimi, jak i międzynarodowymi. Zabierzemy chłopców z powrotem do domu" - napisano na profilu Thai Navy Seal.

Około godziny 10 rano czasu lokalnego pierwsza grupa płetwonurków weszła do zalanych korytarzy jaskini Tham Luang. Wyprowadzanie uwięzionych na powierzchnię ma się odbywać etapowo. Każdemu z chłopców w drodze do wyjścia towarzyszyć ma co najmniej 2 płetwonurków. Pierwszy z nich może zostać wydostany na powierzchnię ok. godziny 16 czasu polskiego.

Akcję utrudnia pogoda - na miejscu wciąż pada deszcz. W jaskini zmniejsza się też poziom tlenu, co może być jednym z czynników, który wpłynął na przyspieszenie decyzji o rozpoczęciu operacji wydostawania chłopców na powierzchnię.

Wcześniej tajlandzka policja usunęła dziennikarzy i fotoreporterów z obszaru bezpośrednio przylegającego do wejścia do jaskini. Apel o opuszczenie miejsca przez dziennikarzy policja uzasadnia przygotowaniami do akcji ratunkowej. "Każdy, kto nie jest zaangażowany w operację musi natychmiast opuścić jej teren" - przekazały służby przez megafon mieszkańcom prowizorycznego obozu.

Chłopcy w Tajlandii czekają na ratunek

W jaskini Tham Luang od ponad dwóch tygodni uwięzionych jest 12 zawodników klubu piłkarskiego w wieku od 11 do 16 lat i towarzyszący im 25-letni trener. Korytarze, którymi dostali się do jej wnętrza, na odcinku blisko dwóch kilometrów zalane są wodą.

Czas na uratowanie 12 chłopców i ich opiekuna z zalanej wodą jaskini jest coraz bardziej ograniczony. Szanse powodzenia akcji ratunkowej zmniejszają pogarszające się warunki pogodowe oraz spadający w jaskini poziom tlenu.

Tajlandia. Mapa pokazuje, jak daleko ratownicy mają do uwięzionych w jaskini chłopców gazeta.pl