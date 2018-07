Zaginioną Hiszpankę odnaleziono po 1,5 roku w Peru z noworodkiem. Padła ofiarą "wysłannika Boga"

Policja zatrzymała 35-letniego Félix Manrique Gómeza w okolicy miejscowości San Martin de Pangoa w centrum Peru. Mężczyzna od początku roku był poszukiwany za handel ludźmi. Pod przykrywką przywódcy duchowego więził on i wykorzystywał kobiety - podaje peruwiański serwis cosmostelevision.com.pe.

Na posesji, gdzie zatrzymano Gomeza, były dwie Peruwianki, 42-letnia Paola Juana Vega Passaro i 29-letnia Maryori García Valverde, oraz 19-letnia Hiszpanka. Miały one w sumie piątkę dzieci. Jedno z nich urodziła nastolatka z Hiszpanii. Wszystkie kobiety były wychudzone, mieszkały w złych warunkach higienicznych i miały ślady przemocy. Niedożywione były także ich dzieci.

Gomez zwabił je jako lider kultu apokaliptycznego. Przedstawiał się za "wysłannika Boga". Wykorzystywał kobiety seksualnie i zmuszał do zażywania ayahuaski, środka psychodelicznego, który wykorzystują rytualnie niektóre ludy Amazonii.

Ojciec na własną rękę szukał córki

Patricia Aguilar była poszukiwana przez rodzinę od początku 2017 roku. Krótko po tym, jak skończyła 18 lat. wyjechała z dom pod pretekstem odwiedzenia znajomej - podaje thelocal.es. W rzeczywistości ukradła z firmy ojca 6 tys. euro i kilka dni później poleciała d Peru.

Po jakimś czasie pojawiły się informacje, że jest tam na wolontariacie. Jednak jej ojciec Alberto Aguilar przekonywał, że ma dowody, iż dziewczynie "wyprano mózg" i trawiła do sekty. Mężczyzna zaczął poszukiwania na własną rękę. Zebrał środki, by polecieć do Peru, zaczął też kampanię w mediach społecznościowy. Uzyskane przez niego informacje pomogły policji odnaleźć i zatrzymać lidera sekty.

Nie wiadomo, czy 19-latka zaakceptuje swoją rodzinę po życiu w sekcie. Ale Alberto Aguilar ma nadzieję, że zostanie ona deportowana do Hiszpanii, ponieważ przebywa w Peru nielegalnie. Chciałby też, aby zabrała ze sobą dziecko.

Gomezowi grodzi od 8 do 15 lat więzienia za handel ludźmi i od 10 do 15 lat za wykorzystanie seksualne.