Pod Elbursem rzeka zniszczyła drogę. 4 tysiące turystów nie może wrócić, wśród nich są Polacy

W sumie w rejonie Elbrusu na Kaukazie utknęło ok. 4 tysięcy osób. Powodem tej sytuacji jest rzeka Baksan, której wody po bardzo intensywnych opadach zalały główną drogę dojazdową.

W rozmowie z TVN Meteo rzecznik MSZ Artur Lompart przyznał, że według danych służb konsularnych w regionie przebywa kilku Polaków, nie było jednak od nich zgłoszeń.

Podniesiony poziom wody w rzecze Baksan został wywołany obfitymi opadami deszczu. Woda uszkodziła co najmniej 12 odcinków drogi, która prowadzo do podnóża góry Elbrus. Uszkodzone zostały też cztery mosty. Jak podaje TVN Meteo kilka miejscowości jest odciętych od prądu.