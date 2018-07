Rozwścieczone słonie w niemieckim cyrku. Jeden z nich wpadł w publiczność

kieszonkowiec12 3 godziny temu Oceniono 8 razy 4

Tak się kończy wykorzystywanie zwierząt w cyrku. Treserzy myślą, że to są roboty do wytresowania? Każde ze zwierząt czuje, myśli o może czuć niechęć lub agresję do innego zwierzęcia. Szkoda mi tego słonia, który upadł. Szkoda, że te głupie baby w piórkach nie poleciały na łeb. CYRK JEST ŚMIESZNY NIE DLA ZWIERZĄT.