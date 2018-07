Akcja w Tajlandii. Wolontariusze przez pomyłkę wpompowali wodę z powrotem do jaskini

chi-neng pół godziny temu Oceniono 6 razy -4

Ja nie rozumiem dlaczego nie moga 'wyprowadzic' kazdego z nich w parze; ratownik - chlopiec?



Przeciez ratownicy tam sie dostali, dostarczaja chlopcom maski do nurkowania, jedzenie etc.



Dlaczego wiec nie moze ratownik 'wziac' w drodze powrotnej 'chlopca z maska' ?



I jak mozna doprowadzic do takiego chosu, skandalu, ze ochotnicy wpompowali wode do jaskini, przez pomylke?



Wyglada na to, ze brak jest lidera i ze, NIE RATOWNICTWO, A SENSACJA stoi jako nr 1, w tej calej akcji...

Nie oskarzam nikogo, ale takie wrazenie odnosze, po tym co czytam o przebiegu akcji ratunkowej.



Po prostu w glowie mi sie nie miesci co musza czuc te dzieciaki po tylu dniach w jaskini, bez wiedzy o tym, czy ktos ich szuka i do nich dotrze..?.Czy nie ?



I w koncu, gdy juz wreszcie dotarli, to ci co dotarli MOGA WRACAC TAM I Z POWROTEM, A ONI SA SKAZANI na dalszy pobyt w jaskini, ze swiadomoscia, o zblizajacych sie ulewach i burzach.



A co gorsze, z wiedza o BRAKU POMYSLU NA ICH PRZETRANSPORTOWANIE W BEZPIECZNE MIEJSCE.