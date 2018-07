Ustawa o IPN została zmieniona w ubiegłym tygodniu. Przepisy w nowym kształcie nie zakładają odpowiedzialności karnej za przypisywanie Polakom udziału w Holokauście.

Deklaracja Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanjahu

W związku z tym w największych światowych dziennikach ukazała się wspólna deklaracja premiera Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanjahu. Deklaracja o wzajemnych relacjach ma jednak swoich krytyków. Jednym z nich jest Yehuda Bauer, emerytowany profesor historii, specjalista od badań nad Holokaustem. "To zdrada pamięci o Holokauście i interesie narodu żydowskiego. A powód jest całkowicie pragmatyczny: dyplomatyczne, polityczne i gospodarcze powiązania między rządem izraelskim a rządem Polski" - powiedział na łamach "Times of Israel".

Zaufany premiera Izraela: Zmienili prawo z podkulonymi ogonami

Yaakov Nagel, jeden z dwóch zaufanych ludzi premiera Netanjahu, którzy potajemnie negocjowali umowę z polskim rządem, stanowczo odrzucił krytykę historyka.

"Najwyraźniej nie przeczytał oświadczenia, albo był obrażony, że się z nim nie skonsultowaliśmy" - powiedział Nagel w wywiadzie dla "The Times of Israel". Jak dodał, gdyby to nie był Jehuda Bauer, zareagowałby inaczej. Tym samym doradca premiera Netanjahu zasugerował, że zaawansowany wiek Bauera może zaciemniać jego osąd.

Doradca premiera Izraela w ostrych słowach ocenił postawę polskiego rządu ws. ustawy o IPN:

Oto kraj, który szczyci się tym, że uchwalił prawo, które według nich przywróci narodowi honor, a pół roku później anulują je z podkulonymi ogonami

- powiedział.

Deklaracja to "wielkie osiągnięcie Izraela"

"To wielkie osiągnięcie dla państwa Izrael" - ciągnął Nagel. "Krytyka (wspólnej deklaracji) doprowadza mnie do szału. Mamy niesamowite osiągnięcie. Mieliśmy prawo, które wszyscy oceniali jako straszne, i pozbyliśmy się go, nie dając im niczego w zamian" - podkreślił Yaakov Nagel

Co jeszcze powiedział historyk Jehuda Bauer?

Zdaniem historyka ustawa nadal pozwala karać osoby, za mówienie o "współudziale" Polaków w Holokauście. "To tak, jakby Niemcy sami dokonali Holocaustu i nie mieli sojuszników i asystentów" - stwierdził.

Bauer uważa, że nie wszyscy Polacy, ale "większość albo wzięła żydowskie mienie, albo zabijała Żydów, albo przekazywała ich policji, współpracującej z Niemcami". "Dlatego - jego zdaniem - wspólna deklaracja podpisana między rządami (Polski i Izraela) zezwala na ściganie ludzi, którzy mówią prawdę" - ocenił historyk.