Nowiczok na czarnym rynku? Niezależna rosyjska gazeta ujawnia kontrowersyjne informacje

Kilkadziesiąt tysięcy angielskich kibiców przybyło do Rosji na MŚ mimo zastraszania ich przez propagandę i ze zdziwieniem i zachwytem zauważyli, że w Rosji niedźwiedzie nie chodzą po ulicach, jest bezpieczniej niż w każdym mieście angielskim, ludzie się do nich uśmiechają i chętnie pomagają, a sklepy są pełne towarów takich samych jak u nich. Trzeba było koniecznie coś zrobić, co do tej pory działało. Odgrzano więc nowiczoka. Ale to już działa tylko na angielskiego "suwerena". Na polskiego zresztą też.