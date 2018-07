W środę na Liberty Island, gdzie znajduje się Statua Wolności, odbywał się protest organizacji "Rise and Resist". Protestujący domagali się likwidacji federalnej Agencji ds. Imigracji i Ceł, którą oskarżają deportację oraz separowanie imigranckich rodzin na granicy z Meksykiem.

Nowy Jork. Kobieta wspięła się na Statuę Wolności

W pewnym momencie jedna z kobiet zaczęła wspinać się na podstawę Statuy Wolności, według ustaleń policji, które przytacza CNN, kobiecie pomagało siedem osób, które brały udział w manifestacji u stóp monumentu. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze policji. Ściąganie kobiety trwało aż 4 godziny. Udało się sprowadzić na dół bez żadnych obrażeń.

Policja musiała ściągać kobietę ze Statuy Wolności

Funkcjonariusze aresztowali kobietę oraz siedmiu protestujących, którzy pomogli jej wdrapać się na 30-metrową podstawę Statuy Wolności. Organizator manifestacji zaprzecza, by kobieta należała do organizacji "Rise and Resist". Wdrapanie się na statuę miało być jej własną inicjatywą.