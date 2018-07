poppers68 pół godziny temu Oceniono 12 razy 2

I znowu komentarze na forum o ruskich trollach....:)

Nikt nie przyjął opcji, że po prostu środek ten został sprowadzony z terenów byłego ZSRR i ktoś się tym środkiem niegrzecznie " bawi"?

Sami śledczy w Anglii w pierwszym ruchu brali pod uwagę przedawkowanie przez parę cracków, zatem chyba nie chodzi o mega ważne persony zagrażające Putinowi?

Zresztą jak widać sami Anglicy na końcowym etapie sprawy Skripala najchętniej schowaliby się do szafy po swoich oskarżeniach.

Czy tak trudno wziąć pod uwagę to, że taki środek może być obecny na czarnym rynku wszędzie tam, gdzie dawne ZSRR miało swoje militarne laboratoria - a miało wszędzie?

Od Mołdawii przez Litwę po Ukrainę i Azerbejdżan.



Reasumując, ktoś stosuje ten środek i nie wiem, czy rosyjskie służby byłyby tak durne aby po aferze Skripala truły parę cywili ( nie oligarchów czy eks szpiegów) ponownie.

Tu składniam się do przyznania racji Putinowi ( nie jest z mojej bajki - zaznaczam) , który stwierdził, że gdyby to rosyjskie służby zabrały się za Skripala - zrobiłyby to skutecznie. Uważam, że akurat tutaj można dać Mu wiarę....