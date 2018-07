Bójka Polaków z turystami w Burgas. 19-latek raniony nożem, był pijany

Sprawę opisuje portal euscoop.com - do bójki doszło 3 lipca, we wtorek, wieczorem. W Burgas w Bułgarii (kurort na wybrzeżu Morza Czarnego) 19- i 21-latek z Polski wdali się w bijatykę z inną grupą turystów niedaleko kompleksu "Izola". Zanim do niej doszło, grupy miały się o coś pokłócić.

W trakcie bójki jeden 19-latek został raniony nożem, natomiast drugi odniósł tylko powierzchowne rany. Gdy Polacy trafili do szpitala, okazało się, że są pijani.

Bułgarska policja obecnie poszukuje świadków i uczestników zdarzenia. Życiu 19-latka z Polski nic nie zagraża.