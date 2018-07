Pogoda w Tajlandii się pogarsza. Nad jaskiniami, gdzie uwięzieni są chłopcy przejdą burze

W jaskini Tham Luang Nang Non na północy Tajlandii od 11 dni uwięzionych jest 12 chłopców i ich 25-letni trener piłki nożnej. Zaginęli 23 czerwca, a dopiero w poniedziałek, 2 lipca, udało się ich odnaleźć i częściowo do nich dotrzeć. W tej chwili trwa walka z czasem - istnieje niewielka szansa na to, by poziom wody w jaskiniach opadł w najbliższych dniach.

Akcja ratunkowa w Tajlandii. Chłopcy dostali maski do nurkowania

W związku z zagrożeniem i fatalnymi prognozami pogody uwięzionym przekazano maski do nurkowania i przeszkolono ich w zakresie używania ich. W najlepszym wypadku mają sami zanurkować i wydostać się z kompleksu jaskiń.

Pogoda w Tajlandii. Utrudnienia dla ratowników

Czas nagli, ponieważ pogoda w piątek ma się załamać w tamtym regionie. Dokładnie nad nim przewidywane są burze i spore opady deszczu, które najpewniej podniosą poziom wody, co utrudni akcję ratunkową, a możliwe, że nawet na kilka dni ją zatrzyma.

Widać to dobrze na mapach Windy.com. Właśnie nad jaskiniami przejdą spore burze, którym według prognoz towarzyszyć będą opady deszczu. Taka pogoda ma utrzymywać się nad jaskiniami przez cały weekend i trwać do poniedziałku.