smok61 godzinę temu Oceniono 6 razy 2

Merkel dogadała się ze swoim ministrem spraw wewnętrznych , ale to nie jest koniec.

Trzeba to jakoś jeszcze przedstawić swoim partiom , a przede wszystkim trzeciemu koalicjantowi , czyli SPD.

Ja osobiście nie przypuszczam , aby to był koniec kryzysu rządowego. CSU (wewnętrzna partaia Bawarii) w pąxdzierniku ma wybory w swoim landzie.

Takie mydlenie oczu , to za mało , aby uporali się w tych wyborach z AFD ( nazywaną partią faszystowską) .

To porozumienie jest chwilowe ...kłopoty wrócą najpóźniej w ciągu miesiąca.