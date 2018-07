Radość w Tajlandii: odnaleziono chłopców, którzy byli uwięzieni w zalanej jaskini. Wszyscy żyją

Ratownicy w Tajlandii odnaleźli uwięzionych w jaskini 12 chłopców oraz ich trenera.

- W sumie bezpiecznych jest wszystkie 13 osób - podaje BBC.

Tajlandia: akcja poszukiwawcza chłopców z jaskini zakończona sukcesem

Zaginionych od 10 dni poszukiwały grupy z kilku krajów: komandosi z Tajlandii oraz ratownicy z USA oraz Wielkiej Brytanii. Łącznie około 600 osób.

Odnalezieni chłopcy są w wieku do 11 do 16 lat. Nastolatkowie wraz z 25-letnim trenerem zaginęli 23 czerwca, gdy weszli do jaskini Tham Luang Nang Non na północy Tajlandii. Wtedy zaskoczyła ich ulewa, która zalała jaskinię.

Przez kilka dni ekipy poszukiwawcze przedzierały się przez kolejne metry mętnej wody w jaskini w nadziei, że odnajdą zaginionych całych i zdrowych. Tak też się stało - okazało się, że uczestnicy grupy przeżyli, bo odnaleźli suche miejsce. W tym czasie pili wodę deszczową.