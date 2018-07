Czy jakiś wojskowy mógłby wyjaśnić na jakiej zasadzie działają mikrofalówki umieszczane na samochodach HUMaee, które są testowane w Iraku i Afganistanie? Mikrofalówki te mają rozpędzać tłumy powodując uczucie gorąca-parzenia. Jaka fala elektromagnetyczna wysłana w stronę drugiego człowieka zatrzyma się na skórze? Chyba bliska częstotliwości światła widzialnego, liczona w THz. Np. szkodliwe promieniowanie UV. Fale niższych częstotliwości, liczone w MHz, GHz wnikają w ciało na kilka centymetrów. Gdyby było inaczej nie moglibyśmy używać kuchni mikrofalowej. Jedzenie w kuchence jest podgrzewane również wewnątrz. Czujnik pola elektromagnetycznego reaguje na kabel 230V z ośmiu cm. Fala elektromagnetyczna powinna podgrzewać nie tylko skórę, ale także tkanki, które sa kilka cm od skóry. Czy jakiś okulista zgodziłby się podgrzać w ułamku sekundy swoje gałki oczne o 20-30 stopni Celsjusza? Niektóre choroby, jak jaskra, AMD czy druzy tarczy nerwu wzrokowego są powodowane przez wysokie ciśnienie płynu w gałce ocznej. Tutaj mogłoby ono zostać obniżone. Jak to wpłynie na siatkówkę, plamkę żółtą czy nerw wzrokowy? Czy jakiś kardiolog zgodziłby się podgrzać jego naczynia krwionośne o 20-30 stopnia w pół sekundy? Powinno u niego spaść ciśnienie krwi i mógłby stracić przytomność lub mieć zawroty głowy. Czy jakiś neurolog zgodziłby się podgrzać swój mózg o 20 stopni Celsjusza? Zamiast 36,6 do np. 50-60 stopni C? Chociażby kore przedczołową, ten centymetr lub dwa centymetry pod skórą? Nie ma chętnych? Ja też bym się nie zgodził.

A może mikrofalówki na HUMvee działają inaczej? Może wysyłają fale elektromagnetyczną o niskich częstotliwościach i uderza ona w centralny układ nerwowy, w ośrodek bólu i wywołuje ona uczucie bólu. Należy tylko znać częstotliwość i modulację fali, która wywołuje uczucie parzenia ciała.

Na YT są filmy Maxa Kolonko na temat impulsów EMP, fal EM. „Fale EM to jest to co Pentagon interesuje ostatnio najbardziej.” „Mariusz Max Kolonko o tajnej broni Stanów Zjednoczonych..”; „Pistolety, , ryby i wiertarki tajne eksperymenty…” ; „Tajne eksperymenty z EMP Covert Experiment…”