"Jest między nami chemia". Trump o przywódcy Korei Płn. Komentuje rozdzielanie rodzin imigrantów

Donald Trump w wywiadzie dla Fox News mówił między innymi o efektach rozmów z Kim Dzong Unem. - Jest między nami chemia - powiedział. Jego zdaniem, władze Korei Północnej "bardzo poważnie traktują sprawę denuklearyzacji".

Donald Trump broni polityki celnej

Donald Trump odniósł się także do nowej amerykańskiej polityki celnej. Bronił decyzji o wprowadzeniu nowych podatków na stal i aluminium oraz inne produkty wobec Kanady, krajów unijnych i Meksyku. Trump uważa, że dotychczasowe zasady były niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych. Jako przykład podał sprawę eksportu samochodów.

Donald Trump zagroził też sankcjami europejskim firmom, które współpracują z Iranem, oraz oskarżył kraje zrzeszone w organizacji OPEC o sztuczne zawyżanie cen ropy.

Sąd Najwyższy - niedługo nominacja

Komentując tematy krajowe prezydent odniósł do sprawy rozdzielania rodzin nielegalnych imigrantów. Powiedział, że nie obawia się, by miało to wpływ na sondaże poparcia dla Republikanów.

Przypomnijmy, tydzień temu Donald Trump podpisał dekret, który ma zakończyć odbieranie dzieci imigrantom na granicy i umieszczanie ich w schroniskach. Możliwe, że spory wpływ na decyzję prezydenta USA miała jego żona, Melania Trump.

Donald Trump zapowiedział też, że niebawem ogłosi nominację nowego sędziego do Sądu Najwyższego.