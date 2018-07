Brawurowa ucieczka z więzienia w Reau. Skazany za morderstwo odleciał helikopterem

michalmos pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

Wiecie co...mądry policjant czy mądry strażnik więzienny jak mu raz więzień spierdzieli, to później albo on sam jest bardziej uważny, bo się uczy, jak zapobiec ucieczce więźnia, albo go wywalają na zbity pysk za zawalenie. Natomiast jeśli ja o Francji czytam takie rzeczy, że nie da się upilnować więźnia, że nie byli w stanie zauważyć, że coś się ma koło próby odbicia aresztanta, no to ja zaczynam się bać. I to zaczynam się bać zarówno tych osadzonych, do czego mogą być ewentualnie zdolni, jak i zaczynam się bać, że Francja, która jest jednym z bastionów Unii Europejskiej, nim de facto nie jest. Ten bastion powoli upada. Dlatego tak jest, że skoro nie da się upilnować jednego więźnia, bo jakaś akcja się odbyła w celu wyrwania go z więzienia, to jeśli chodzi o walkę z prawdziwymi terrorystami, gdzie sytuacja jest dynamiczna, tak jak to było np. w Charlie Hebdo, to ja widzę to wszystko po prostu w czarnych barwach. Z resztą...co ja mówię...już Nostradamus przepowiedział, że w XXI wieku Francja spłynie krwią swoich obywateli.