Dramatyczna akcja w Tajlandii. Płetwonurkowie coraz bliżej chłopców uwięzionych w zalanej jaskini

Ratownicy mają nadzieję, że chłopcy i towarzyszący im trener piłkarski, schronili się w jednej z komór, która w trakcie ulewnych deszczy nie wypełniła się wodą.



W jaskiniach Tham Luang trwa wyścig z czasem. W ubiegłą sobotę 25-letni trener piłkarski wraz z 12 chłopcami w wieku od 11 do 16 lat zszedł do jaskini. Ulewne deszcze odcięły im jednak drogę ucieczki. Od tego czasu w kompleksie jaskiń o długości około 10 kilometrów, prowadzona jest akcja ratownicza. Bierze w niej udział ponad 600 osób, w tym płetwonurkowie z Wielkiej Brytanii oraz żołnierze armii amerykańskiej. W weekend w szczeliny mogące prowadzić do niezatopionych komór zrzucano paczki z jedzeniem i lekami. Trwają też poszukiwania alternatywnych dróg dotarcia do jaskini. Poszukiwania chłopców zdominowały informacje tajlandzkich mediów. W wielu miejscach kraju organizowane są nabożeństwa modlitewne w intencji uratowania chłopców.