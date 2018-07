Setki tysięcy demonstrantów na ulicach USA. Protest przeciwko rozdzielaniu rodzin imigrantów

tyfus.wolski godzinę temu Oceniono 5 razy 1

Wsadzili nas

do czworokątnej klatki

ucięli nam skrzydła

i kazali śpiewać o miłości.

A kiedy ktoś

przyprawiwszy sobie skrzydła

które sam

mozolnie woskiem zlepiał

uciekł z klatki

by śpiewać o miłości

ogłosili go wariatem.

Z początku śmiali się wesoło a potem

Zaczęli kierować lusterka

na jego skrzydła

I…stopił się wosk

A kiedy niesforne dziecko wróciło do klatki

Zaczęli opowiadać z słodkim uśmiechem

jak to nie dobry król

nie chciał puścić Dedala i jego synka

do ojczystych Aten

Lecz pamiętajcie -

wy, o twarzy małpo-kreciej

nie wszystko topi się od blasku lusterek.



- Edward Stachura