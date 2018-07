Pogoda na niedzielę. Wyż znad Skandynawii nad Polską, będzie wiało, przelotne ulewy

Pogoda na niedzielę, 1 lipca

Dziś w całym kraju będzie pochmurno i wietrznie. Popada zwłaszcza na wschodzie i południu kraju. W Tatrach może spaść deszcz ze śniegiem. W dalszym ciągu będzie też chłodniej niż na początku mijającego tygodnia - termometry wskażą maksymalnie od 13 st. C do 20 st. C. l

W całym kraju będzie wiał porywisty wiatr. Przygotowani na wichury muszą być zwłaszcza mieszkańcy wybrzeża. Przypominamy, wczoraj z powodu sztormu władze Sopotu zdecydowały się zamknąć część uszkodzonego mola.

Pogoda na wakacje 2018

Agencja Météo-France opublikowała przewidywania trendu w pogodzie w Europie na lipiec, sierpień i wrzesień. Z modelu francuskich metrologów wynika, że jest duże prawdopodobieństwo, że w Europie środkowej i wschodniej latem będzie cieplej niż zazwyczaj.

Pogoda na wakacje. Meteorolodzy z Francji: W Polsce będą upały. Grożą nam też burze