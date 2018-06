U wybrzeża Majorki naukowcy zauważyli żarłacza białego. Pierwszy taki przypadek od 40 lat

Naukowcy zauważyli rekina tuż obok wyspy Cabrera, kilkanaście kilometrów na południe od popularnej wśród turystów Majorki - podaje BBC. Żarłacza białego w tych wodach widziano po raz ostatni w 1976 roku. Wtedy zauważył go przypadkowy rybak.

Biolog i dokumentalista Fernando López-Mirones mówił mediom, że obecność żarłaczy białych w wodach Hiszpanii to stale powtarzana plotka. - Ale przez lata nie udawało nam się tego udokumentować - przyznawał.

Badaczom udało się nagrać rekina przez około godzinę. - Obserwowaliśmy go z bliska przez 70 minut ok. 3 metry od łodzi - powiedział López-Mirones. Zwierzę miało ok. 5 metrów długości - podaje "The Telegraph".

Żarłacz biały to jeden z największych gatunków rekinów drapieżnych. Żyje głównie w ciepłych lub tropikalnych wodach, ale pojawia się też w chłodniejszych rejonach. Żarłacze osiągają do ok. 6 metrów długości i mogą ważyć nawet dwie tony. Potrafią poruszać się z prędkością 40 km/h. Jedzą inne ryby, żółwie, delfiny i foki. Mogą być niebezpieczne dla człowieka, jednak wbrew powszechnej opinii ataki rekinów nie zdarzają się często.