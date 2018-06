"Kanada odgrywa się na USA. Od jutra spis opodatkowanych produktów. W nim m.in. keczup i whisky"

saviour 22 minuty temu Oceniono 7 razy -1

Ruska dezinformatsiya wymierzona przeciw Trudeau (propagandowe memy o jego rzekomo odklejonych sztucznych brwiach podczas G7 itp bzdury) tylko dobrze o nim świadczy... Walą w niego całą siłą.

Trump jest pod parasolem ochronnym FSB... ale przed impeachmentem nic go nie uchroni. Odejdzie w niesławie i dopiero 50 lat po jego śmierci zrobi się modne chwalenie go, jak to bywa z każdym groteskowym satrapą z niewyparzoną gębą (Hitler, Mussolini, Stalin - wszyscy mają swoich fanów w rynsztoku kibolsko-prawackim lub komuszym)