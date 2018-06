dziadekjam 5 minut temu Oceniono 2 razy 2

"Pentagon rozważa wycofanie dużej części wojsk amerykańskich z Niemiec. Brane pod uwagę jest przeniesienie ich do Polski"

Genialne posunęcie! Odetchną Niemcy, że w razie konfliktu przydupcą im Rosjanie i odetchną Rosjanie, że nie będą musieli przywalić Niemcom, a w zamian będą mogli przy3,14erdolić Polaczkom...Bazy amerykańskie w Niemczech to był efekt klęski III Rzeszy, a bazy w Polsce, to efekt "zwycięstwa" Polski...