Łodzie z imigrantami zatonęły u wybrzeży Hiszpanii i Libii. Jak informuje AP, hiszpańskie służby wyłowiły z wody 90 osób, które za pomocą pięciu łodzi próbowały przedostać się z Maroka do Hiszpanii przez Cieśninę Gibraltarską. To najkrótsza droga między Afryką a Europą. Mimo ogromnego niebezpieczeństwa, wiele osób decyduje się na to ryzyko, by uciec przed wojnami, dyktatorami, biedą i głodem.

Łodzie z imigrantami zatonęły u wybrzeży Hiszpanii i Libii

W południe okręt hiszpańskich służb ratowniczych wysadził w porcie w Tarifie (najbardziej wysuniętym na południe mieście kontynentalnej Hiszpanii) 44 migrantów, w tym trzy kobiety.

Godzinę później, kolejny okręt uratował 46 osób, w tym cztery kobiety i kilkudziesięciu nastolatków.

Podobne wydarzenia miały miejsce w piątek u wybrzeży Libii. Około południa libijska straż przybrzeżna poinformowała o zaginięciu 100 migrantów, których łódź wywróciła się do góry dnem na wschód od libijskiej stolicy, Trypolisu.

Jak poinformował cztery godziny później rzecznik prasowy libijskich służb Ayoub Gassim w rozmowie z AP, Libijczycy do tej pory uratowali 16 migrantów. Odkryli też ciała trojga dzieci. Nie wiadomo ani skąd wypływała łódź, ani gdzie zmierzała. Gassim dodał, że jeden z uratowanych imigrantów, pochodzący z Jemenu, powiedział, że na pokładzie było 125 osób, w tym kobiety i dzieci.

Ayoub Gassim przekazał, że uratowana szesnastka trafiła do miasta Tajoura na wschód od Trypolisu. Los pozostałych osób nie jest znany.

Gassim poinformował, że tego samego dnia libijska straż przybrzeżna w tym samym rejonie przechwyciła trzy inne łodzie, na pokładzie których było 345 imigrantów.

Szczyt UE ws. migracji: nie będzie przymusowej relokacji

W tym samym czasie w Brukseli zakończył się unijny szczyt ws. migracji. Przywódcy krajów UE po 10 godzinach negocjacji przyjęli wspólne stanowisko. Ustalili m.in., że nie będzie przymusowej relokacji migrantów. Kraje UE będą mogły przyjmować ich dobrowolnie. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk podsumował, że negocjacje trwały całą noc i były niezwykle trudne.