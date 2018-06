californian-legit godzinę temu Oceniono 16 razy 4

Trump nie jest bynajmniej pierwszym POTUS, ktory chce zdestabilizowac UE. On robi to tylko w sposob otwarty i przez to skrajnie nieudolny. Francja nie jest bynajmniej pierwszym krajem UE, ktory POTUS chce wyrwac z UE. Trump jest tylko zalosnym redneckiem, ktory przez slabosc demokracji w US osiagnal najwyzszy do tej pory poziom niekompetencji dla amerykanskiego rednecka. To moze sie udac z Polska czy z Wlochami, ale namawianie do opuszczenia EU Macrona jest najlepszym dowodem na to jak malo Trump rozumie Europe.