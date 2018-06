Erupcja wulkanu na Bali. Ponad 8 tys. pasażerów czeka na wznowienie lotów

Władze lotniska na Bali wydały komunikat o zamknięciu lotniska. Zgodnie z tą decyzją anulowanych zostanie 50 lotów, którymi przedostać miało się ponad 8 tysięcy pasażerów.

W Pierścieniu Ognia

Indonezja znajduje się w obszarze Pacyficznego Pierścienia Ognia, inaczej nazywanego Okołopacyficznym Pasem Sejsmicznym. To tereny, na których wyjątkowo często dochodzi do trzęsień ziemi i erupcji wulkanów. Na Pierścień Ognia składają się 452 wulkany, które odpowiadają średnio za 90 proc. wszystkich trzęsień na ziemi. W tej sferze doszło do największych kataklizmów związanych z erupcjami wulkanów oraz trzęsieniami ziemi – jak wybuch indonezyjskiego wulkanu Tambora w 1815 roku.

Agung – najwyższy wulkan na Bali

Agung to czynny wulkan znajdujący się na Bali i jednocześnie najwyższy szczyt wyspy. Jest on aktywny od zeszłego roku. Ostatnia groźna erupcja miała miejsce w latach 70. ubiegłego wieku. Śmierć poniosło wówczas ponad 12 tysięcy osób. W listopadzie 2017 roku przewidywania odnośnie kolejnej erupcji wulkanu Agung również sparaliżowały transport na Bali.