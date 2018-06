Mundial 2018: wynik meczu Polska - Japonia. Polska drużyna przysporzyła radości swoim kibicom jedną bramką

- Szkoda, że tak to wygląda - komentowano mecz w TVP. I trudno się dziwić. Chociaż mecz Polska-Japonia zakończył się wynikiem 1:0 dla naszych, to chwila do radości była tylko jedna i - co najsmutniejsze - żegnamy się z mundialem.

Mundial 2018. Mecz Polska - Japonia, I połowa

W pierwszej połowie meczu Polska - Japonia nie padła ani jedna bramka, a obie drużyny szły łeb w łeb. Jak pokazywały statystyki po 45. minucie meczu, obie drużyny miały takie same szanse na zwycięstwo. Podczas pierwszej połowy piłkarze obu drużyn wykonali tyle samo strzałów i byli w posiadaniu piłki przez podobny czas. W Internecie nie zabrakło głosów mówiących, że mecz Polska – Japonia nie był wart uwagi polskich widzów.



Jeden z polskich komentatorów, Jacek Laskowski powiedział, że w pierwszej połowie meczu obie drużyny grały tak spokojnie, jak gdyby miały zagwarantowane wyjście z grupy. Zarówno w grze Polaków, jak i Japończyków nie widać było wigoru i energii, które towarzyszyć powinny takiemu spotkaniu.

Mundial 2018. Mecz Polska - Japonia nie należał do najbardziej ekscytujących spotkań tych Mistrzostw Świata Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

Mundial 2018: mecz Polska - Japonia, II połowa

Druga połowa meczu Polska - Japonia rozpoczęła się równie leniwie, jak zakończyła się pierwsza. Pierwsza nieudana akcja Polaków miała miejsce w 53. minucie. Biało-czerwoni szybko poprawili swój błąd i w 59. minucie meczu Polska - Japonia padła pierwsza bramka, którą zdobył Jan Bednarek z pomocą Kurzawy. Był to pierwszy gol w tym meczu i jednocześnie drugi gol Polaków w ciągu Mundialu 2018.

Po 59. minucie meczu Polacy znowu spuścili z tonu. Japończycy w dalszym ciągu zachowali spokój i nie atakowali Polaków, przez co nie zdobyli w tym meczu ani jednego gola. Próbę zdobycia kolejnej bramki dla Polski podjął m.in. kapitan polskiej drużyny Robert Lewandowski, niestety bezskutecznie. Mecz Polska - Japonia zakończył się wynikiem 1:0 dla biało-czerwonych.

O tytuł mistrza świata w piłce nożnej na mundialu 2018 powalczą dalej Kolumbia oraz Japonia, które wyszły z Grupy H.

